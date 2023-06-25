المشدد 6 سنوات للمتهم بالشروع في قتل جاره بالبدرشين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل لإدانته بالشروع في قتل أحد الأشخاص «جاره» في منطقة البدرشين بسبب خلافات الجيرة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «ع. ف» قيامه في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم البدرشين بمحافظة الجيزة بالشروع في قتل المجني عليه «م. س» بسبب خلافات الجيرة بينهما وذلك باستخدام سلاح ناري على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم صوب تجاه المجني عليه السلاح الناري الذي كان بحوزته وأطلق عليه النيران ما أسفر عن إصابته ولكن لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليه للعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح ناري مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الجهات المختصة التي تسمح له بحمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.