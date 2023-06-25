"ايسترن كومباني" تعلن الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

أعلنت الشرقية - ايسترن كومباني، عن أسعار السجائر الرسمية، بعد أن رفعت أسعار صنفي سجائر من منتجات الشركة، بنحو جنيه.
أوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، أنه تم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة (20) إلى 35 جنيها بزيادة جنيهين في 8-4-2023.
وتراوحت الزيادة للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023
سعر (بوكس 10) 15 جنيها.
كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.
كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.
بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.
كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.
مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.
كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.