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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"ايسترن كومباني" تعلن الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

السجائر
السجائر
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أعلنت الشرقية - ايسترن كومباني، عن أسعار السجائر الرسمية، بعد أن رفعت أسعار صنفي سجائر من منتجات الشركة، بنحو جنيه.

أوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، أنه تم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة  (20) إلى 35 جنيها بزيادة جنيهين في 8-4-2023.

وتراوحت الزيادة  للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023

سعر (بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

 بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

 كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

 كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.

السجائر الأسعار