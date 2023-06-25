"ايسترن كومباني" تعلن الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

الأحد 25/يونيو/2023 - 09:15 ص

أعلنت الشرقية - ايسترن كومباني، عن أسعار السجائر الرسمية، بعد أن رفعت أسعار صنفي سجائر من منتجات الشركة، بنحو جنيه.

أوضحت شركة الشرقية - إيسترن كومباني، أنه تم رفع سعر علبة سجائر كل من فايسروي وبال مال عبوة (20) إلى 35 جنيها بزيادة جنيهين في 8-4-2023.

وتراوحت الزيادة للسجائر ما بين جنيهين الى 3 جنيهات للعلبة، بعد الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في إبريل 2023

سعر (بوكس 10) 15 جنيها.

كليوباترا كينج سايز 23 جنيها.

كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها.

بوسطن/بلومنت 24 جنيها، كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 24 جنيها.

كليوباترا سوبر إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر/أرزق/سيلفر) 24 جنيها.

مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيها.

كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر 24 جنيها.