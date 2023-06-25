الثانوية العامة 2023.. انطلاق امتحاني الكيمياء والجغرافيا بجميع لجان الجمهورية

بدأ منذ قليل، امتحان الثانوية العامة، داخل لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

ويستأنف، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، اليوم الأحد، ويؤدون الامتحان في مادة الكيمياء لشعبتي “العلوم والرياضة”، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ولمدة 3 ساعات.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم “الكيمياء”.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الجغرافيا، «ورقة ثانية».

ويأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الكيمياء»، كالآتي: مجموعها الكلي 60 درجة، وعدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

كما يأتي نوعيات وعدد الأسئلة والدرجات، لطلاب الثانوية العامة، بامتحان «الجغرافيا»، كالآتي: مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.