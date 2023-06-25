القبض على مسجل خطر لمهاجمته شخصين بكلاب شرسة في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بمهاجمة شخصين بكلاب شرسه والتسبب في إصابتهما بشارع الشوربجي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع الشوربجي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل مصاب بجروح سطحي وآخر مصاب بعقر كلب وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وطرف ثان عاطل "له معلومات جنائيةمسجلة" وبعمل التحريات تبين أنه أثناء سير الطرف الأول بشارع الشوربجي هاجمهما كلبين ملك الطرف الثاني ونشوب مشاجرة بين الطرفين وتعدي التطرف الثاني عليهما بسلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والكلبين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.