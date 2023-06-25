أسعار العملات اليوم الأحد 25 يونيو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25 يونيو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو : 30.8423 جنيه للشراء، مقابل 30.9386 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو : سجل 33.9358 جنيه للشراء، مقابل 34.0541 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو : 39.3517 جنيه للشراء، مقبل 39.4776 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5417 جنيه للشراء، مقابل 34.6534 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو : 21.7199 جنيه للشراء، مقابل 21.7923 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دولار كندي نحو : 23.4425 جنيه للشراء، مقابل 23.5355 جنيه للبيع.

وسجل سعر دولار أسترالي نحو 20.9425 جنيه للشراء، مقابل 21.0302 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 4.2950 جنيه للشراء، مقابل 4.3103 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو : 8.2218 جنيه للشراء، مقابل 8.2479 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو : 100.4046 جنيه للشراء، 100.7509 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو : 8.3966 جنيه للشراء ، مقابل 8.4235 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو : 81.7784 جنيه للشراء ، مقابل 82.1291 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.1003 جنيه للشراء، مقابل 80.6213 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 8.4605 جنيه للشراء، مقابل 8.5004 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 43.4347 جنيه للشراء، مقابل 43.6651 جنيه للبيع.