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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة صلح بين رئيس الزمالك وأحمد الأحمر

أحمد الأحمر نجم كرة
أحمد الأحمر نجم كرة اليد بالزمالك
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عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة صلح مع أحمد الأحمر نجم فريق كرة اليد بالنادي، منذ ساعات قليلة بمقر النادي الأبيض.

وجاءت الجلسة بحضور نجوم فريق كرة اليد السابقين بالزمالك، وقال منصور خلال الجلسة، أن أحمد الأحمر هو الأسطورة الحقيقة لكرة اليد المصرية، وحقق العديد من الألقاب المحلية والإفريقية والعربية.

وأضاف منصور، أن مشاكل فريق اليد بالزمالك سيتم حلها في الأيام المقبلة وسيتم تجديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على صالة النادي الأهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياتهم وتساندهم بشكل كبير.

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