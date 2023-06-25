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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الأوكراني: قواتنا تقدمت على الجبهة الشرقية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني
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قال الجيش الأوكراني إن قواته أحرزت تقدما بالقرب من باخموت، وهي إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية، وفي منطقة أبعد جنوبا.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تطبيق تيليغرام إن القوات الأوكرانية شنت هجوما بالقرب من مجموعة من القرى المحيطة بباخموت، وهي المدينة التي استولت عليها قوات مجموعة فاغنر الشهر الماضي بعد قتال استمر شهورا.

وكتبت ماليار "أحرزنا تقدما في كل هذه المناطق".

وقال أولكسندر تارنافسكي قائد تافريا، أو الجبهة الجنوبية، إن القوات الأوكرانية حررت منطقة بالقرب من كراسنوهوريفكا في دونيتسك. وأضاف أن المنطقة كانت تحت السيطرة الروسية منذ أن استولت عليها القوات الانفصالية المدعومة من موسكو في 2014.

واعتبرت الرئاسة الأوكرانية السبت أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمرده المجهض.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك عبر تويتر "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".

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