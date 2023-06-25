نتنياهو: أحداث روسيا شأن داخلي ونراقب الوضع عن كثب

الأحد 25/يونيو/2023 - 02:02 ص

ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عملياتيا حول أحداث العصيان المسلح في روسيا، واصفا ما جرى هناك بأنه شأن روسي داخلي، بحسب بيان مكتب نتنياهو مساء يوم الأحد.

وأضاف البيان الذي صدر عقب الاجتماع: "قال رئيس الوزراء إن هذا شأن داخلي لروسيا، ولا علاقة لإسرائيل بهذا الأمر، لكنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب".

هذا وقد حضر الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وقادة الجيش ووكالات المخابرات ووزير الخارجية إيلي كوهين ووزير الهجرة والاندماج اوفير سوفير، وبعض المسؤولين الإسرائيليين رفيعي المستوى.

هذا وتمّ طي ملف العصيان المسلّح الذي شغل العالم خلال اليوم الماضي وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا إلى بيلاروس، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

وفي هذا الجانب، تم الكشف عن العديد من النقاط التي تضمنها الاتفاق، وأولها أن بعض مقاتلي "فاغنر" ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، كما أنه لن يخضع هؤلاء لأي ملاحقة قانونية.

بالإضافة إلى عودة قوات شركة "فاغنر" إلى معسكراتها.. والجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقرات والمعسكرات يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.