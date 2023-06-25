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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأكيدًا لانفراد «البوابة نيوز»| الأهلي يعلن تجديد عقد حسين الشحات 3 مواسم.. صور

تجديد عقد حسين الشحات
تجديد عقد حسين الشحات
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أعلن النادي الأهلي رسميًا تجديد عقد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم مقبلة ينتهي في يونيو 2026.

ونشر النادي الأهلي صورًا من تجديد عقد حسين الشحات في حضور أمير توفيق مدير التعاقدات ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي ووالدة حسين الشحات. 

كانت «البوابة نيوز» قد انفردت بخبر توصل الأهلي وحسين الشحات إلى اتفاق لتجديد العقد وأنه سيتم الإعلان رسميًا عن ذلك خلال ساعات. 

ونشرت «البوابة نيوز» خبرًا بعنوان.. حملة إعلانية و15 مليونًا في الموسم.. جلسة منتصف الليل تقرب الشحات من التجديد للأهلي. 

https://www.albawabhnews.com/4829454

كانت الساعات الماضية قد شهدت انفراجة في مفاوضات التجديد للاعب خاصة بعد التوصل إلى نقطة اتفاق عقب الجلسة التي عقدها محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات. 

يحصل حسين الشحات على حوالي 45 مليون جنيه في المواسم الثلاثة بالإضافة لحملة إعلانية وإلغاء بند نسبة المشاركة من العقد الجديد. 

حسين الشحات لاعب الأهلي تجديد عقد حسين الشحات النادي الاهلي