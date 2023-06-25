الرئاسة الأوكرانية: «بريجوجين أذل بوتين»

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أذلّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتمرده المسلح.

وقال مساعد الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، عبر تويتر: "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".

أتى هذا بعد تصريحات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، والذي اعتبر أن بوتين "خائف للغاية" من تمرد مجموعة فاغنر و"ربما يختبئ في مكان ما" خارج موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "من الواضح أن رجل الكرملين خائف للغاية وربما يختبئ في مكان ما. أنا متأكد من أنه لم يعد في موسكو"، مضيفا أن الرئيس الروسي "خلق بنفسه هذا التهديد".