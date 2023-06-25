قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين تابعتين للجيش السوداني

أعلنت قوات الدعم السريع، يوم السبت، بأنها أسقطت طائرتين من طراز "سوخوي 24 – ميغ"، تابعتين للجيش السوداني.

وجاء في البيان: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، مساء اليوم السبت، طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميغ) تتبعان لمليشيا البرهان الانقلابية".

وأضاف البيان: "توالت عمليات إسقاط طائرات الانقلابيين على يد قواتنا للمرة الثالثة خلال أقل من ثلاثة أيام، وسط انهيار تام لقوات الفلول المحاصرة في مناطق محدودة بالخرطوم في ظل انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر".

وأشار البيان إلى تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات بأم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال.

وألمح البيان إلى "ارتفاع أعداد الفارين من معسكرات القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووقوع معظمهم في الأسر، إلى جانب انضمام آخرين طواعية لقوات الدعم السريع في نيالا والفاشر والخرطوم".

واندلعت اشتباكات يوم السبت 15 أبريل 2023 بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان. ويأتي هذا التصعيد العسكري الأخير بين الطرفين بعد خلاف بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الانتقالي وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).