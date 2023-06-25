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الأحد 25 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2023| اليوم.. طلاب STEM يؤدون امتحان «الكيمياء»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يستأنف، طلاب الدور الأول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، ماراثون الامتحانات، اليوم الأحد.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم “الكيمياء”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة، في المواعيد المحددة وفقا للجدول المعتمد.

وتستمر الامتحانات حتى 13 يوليو المقبل، ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو إلى 1 يوليو، ويستأنف الطلاب الماراثون وفقا للجدول.

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