«فتوح» يحدد شروط تجديد تعاقده مع الزمالك

حدد أحمد فتوح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شروط تجديد تعاقده، مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم القادم.

وقال الإعلامي هاني حتحوت، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه "الماتش"، أن فتوح طلب أن يصبح فئة أولى في النادي ويتساوى مع أحمد السيد زيزو.

وطلب الظهير الأيسر، صاحب الـ 25 عاما، أن يصبح راتبه السنوي ما بين 20 إلى 25 مليون جنيه في الموسم.

وأكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أن مجلس الإدارة قرر فتح ملف تجديد اللاعب وحارس المرمى محمد صبحي، بعد حسم ملف الصفقات الصيفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء أمس، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة.