ads
الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طلاب قرية ببنها ينظمون ممرًا شرفيًا لتكريم المعلمين المحالين على المعاش والمتوفيين.. صور

تكريم المعلمين
تكريم المعلمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دشن العشرات من الطلاب وأولياء الأمور بقرية بطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية مبادرة لتكريم المعلمين المحالين على المعاش وأسماء المعلمين المتوفين بالقرية.

وشهدت قرية بطا ببنها تنظيم ممر شرفي لتكريم المعلمين المحالين للتقاعد وأسماء المعلمين المتوفين من أبناء القرية الذين أثروا العملية التعليمية وساهموا فى تعليم الآلاف من الطلاب بالقرية.

واصطف الطلاب وأولياء أمورهم على الجانبين مصفقين ومقدمين التحية للمعلمين الذين أفنوا حياتهم في خدمة العملية التعليمية ومطلقين الهتافات والزغاريد.

شهدت الاحتفالية حضور جلال مجاهد عمدة القرية وزكريا عامر عضو مجلس محلى مركز بنها السابق  والعشرات من المعلمين والطلاب والشخصيات العامة من أبناء القرية.

وفي بادرة إنسانية قام معلموا القرية بتكريم 60 طالبا من أوائل الشهادات العامة والمتفوقين والمتميزين بالقرية.

أشرف على تنظيم الاحتفالية كلا من السيد هلال ونادر السيد ومحمد جودة وسارة إمام وسمير سامي.

تكريم المعلمين

IMG-20230624-WA0007
IMG-20230624-WA0007
IMG-20230624-WA0010
IMG-20230624-WA0010
IMG-20230624-WA0009
IMG-20230624-WA0009
IMG-20230624-WA0011
IMG-20230624-WA0011
IMG-20230624-WA0006
IMG-20230624-WA0006
IMG-20230624-WA0008
IMG-20230624-WA0008
محافظة القليوبية مركز بنها تكريم المعلمين المحالين على المعاش