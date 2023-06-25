طلاب قرية ببنها ينظمون ممرًا شرفيًا لتكريم المعلمين المحالين على المعاش والمتوفيين.. صور

دشن العشرات من الطلاب وأولياء الأمور بقرية بطا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية مبادرة لتكريم المعلمين المحالين على المعاش وأسماء المعلمين المتوفين بالقرية.

وشهدت قرية بطا ببنها تنظيم ممر شرفي لتكريم المعلمين المحالين للتقاعد وأسماء المعلمين المتوفين من أبناء القرية الذين أثروا العملية التعليمية وساهموا فى تعليم الآلاف من الطلاب بالقرية.

واصطف الطلاب وأولياء أمورهم على الجانبين مصفقين ومقدمين التحية للمعلمين الذين أفنوا حياتهم في خدمة العملية التعليمية ومطلقين الهتافات والزغاريد.

شهدت الاحتفالية حضور جلال مجاهد عمدة القرية وزكريا عامر عضو مجلس محلى مركز بنها السابق والعشرات من المعلمين والطلاب والشخصيات العامة من أبناء القرية.

وفي بادرة إنسانية قام معلموا القرية بتكريم 60 طالبا من أوائل الشهادات العامة والمتفوقين والمتميزين بالقرية.

أشرف على تنظيم الاحتفالية كلا من السيد هلال ونادر السيد ومحمد جودة وسارة إمام وسمير سامي.

تكريم المعلمين

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