خالد العيسى يهنئ رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد

وجه الدكتور خالد العيسى رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الأهلي السعودي غير الربحية، التهنئة للسادة رؤساء أندية الهلال والنصر والاتحاد، الذين تم انتخابهم كرؤساء للمؤسسات غير الربحية في تلك الأندية.

وكتب خالد العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول: "‏أبارك للأخوه الأستاذ فهد بن نافل، الأستاذ مسلي آل معمر، والأستاذ أنمار الحائلي، بفوزهم في انتخابات المؤسسة غير الربحية لأنديتهم الشقيقة".

وأضاف العيسى في تدوينته قائلًا: "سائلًا المولى العلي القدير التوفيق لنا جميعًا بالمساهمة في إنجاح المشروع التاريخي والتطور الكبير وغير المسبوق للرياضة السعودية الذي يقوده عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نهضة رياضة وطننا الغالي".

