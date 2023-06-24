بركلات الترجيح.. المصري يتأهل لنهائي كأس الرابطة على حساب فيوتشر

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على حساب فيوتشر، بعد الفوز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات الدور نصف النهائي.

وانتهت المباراة لركلات الترجيح مباشرة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليفوز المصري بنتيجة .

وامتدت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، بعد فشل الفريقين في الوصول لمرمى، من أجل تحديد هوية المتأهلين الأول للدور النهائي.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: "في حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: باسم علي – علي الفيل – سعد سمير – جوزيف نجوين، الوسط: محمد فاروق – مهند لاشين – محمد رضا بوبو، والهجوم: الحاج باري – هشام عادل - أحمد رفعت".

وشارك ناصر ماهر بدلا من محمد رضا بوبو وأحمد عاطف بدلا من الحاج باري، وتأمل محمد بدلا من هشام عادل.

على الجهة الأخرى جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت .

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى وعمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال- إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: محمد جريندو، ، عبد الرحيم دغموم- مروان حمدي.

وشارك عبده يحيى بدلاء من عبد اللطيف جريندو وزياد كمال بدلا من عبدالرحيم دغموم ومحمود جاد بدلا من عصام ثروت.