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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو| مؤسس كتلة الحوار: التعددية السياسية الموجودة بالحوار الوطني رائعة

مؤسس كتلة الحوار
مؤسس كتلة الحوار في صالون البوابة نيوز
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قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني: إن تدشين الحوار الوطني يعد نقلة سياسية جديدة، لافتا إلى أن أولى الخطوات تتمثل فى الحوار الوطني وهو نقطة هامة في حل أي أزمة. 

وأضاف خلال حديثه بندوة البوابة نيوز، أن التعددية السياسية الموجودة بالحوار الوطني رائعة، فلا أحد يُمنع من الحديث والحوار؛ ولا يُحتكر الحديث لتيار سياسي بعينه؛ كل التيارات السياسية موجود على مائدة واحدة بالحوار الوطني. 

وأوضح أن الدولة تدرك قيمة الحوار؛ لافتا إلى أن أولى الخطوات تتمثل فى الحوار الوطني وهو نقطة هامة في حل أي أزمة؛ لافتًا إلى أن هناك حلولًا كثيرة وطروحات في أجندة الحوار وأنه بمثابة الجسر، موضحا أن كتلة الحوار هدفها الخروج بحلول جذرية لأي مشكلة.

 

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