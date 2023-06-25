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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 70 منشأة طبية خاصة مخالفة بكفر الشيخ

من جملة 162 منشأة تم المرور عليها

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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شنت، مديرية الصحة بكفر الشيخ،حملة على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد ما بها من ملاحظات بغرض تلافيها، واتخاذ القرارات المناسبة في حال تكرارها أو الإصرار عليها، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور محمود صبري مدير إدارة العلاج الحر، وفي إطار خطة مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص.

‏واستهدفت، الحملة المرور على المنشآت الطبية الخاصة،ورصد ما بها من ملاحظات بغرض تلافيها، واتخاذ القرارات المناسبة في حال تكرارها أو الإصرار عليها، وبلغ عدد المنشآت التى تم المرور عليها 162 منشأة تنوعت ما بين مستشفيات خاصة، ومراكز طبية وعيادات تخصصية وعيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة، كما قامت حملة إدارة العلاج الحر بغلق 14 منشأة طبية خاصة كان قد صدر لها قرارات غلق إداري في وقت سابق وتم تحرير محاضر غلق لها، كما تبين وجود 56 منشأة طبية خاصة ثبتت ممارستها للنشاط الطبي بدون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة متمثلة في إدارة العلاج الحر وجاري استخراج قرارات غلق لها تمهيدا لغلقها.

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