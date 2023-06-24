كأس الرابطة.. المصري وفيوتشر إلى ركلات الترجيح

انتهت مباراة فيوتشر ونظيره المصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد الجيش ببرج العرب، لحساب منافسات نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وامتدت المباراة لركلات الجزاء الترجيحية، بعد فشل الفريقين في الوصول لمرمى، من أجل تحديد هوية المتأهلين الأول للدور النهائي.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: "في حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: باسم علي – علي الفيل – سعد سمير – جوزيف نجوين، الوسط: محمد فاروق – مهند لاشين – محمد رضا بوبو، والهجوم: الحاج باري – هشام عادل - أحمد رفعت".

وشارك ناصر ماهر بدلا من محمد رضا بوبو وأحمد عاطف بدلا من الحاج باري، وتأمل محمد بدلا من هشام عادل.

على الجهة الأخرى جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى وعمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال- إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: محمد جريندو، ، عبد الرحيم دغموم- مروان حمدي.

وشارك عبده يحيى بدلاء من عبد اللطيف جريندو وزياد كمال بدلا من عبدالرحيم دغموم ومحمود جاد بدلا من عصام ثروت.