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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الأوقاف" تُخصص غرفة عمليات لمتابعة استعدادات صلاة عيد الأضحى

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز علي
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كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني، برئاسة غرفة عمليات تضم كلًّا من: وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير ، ووكيل الوزارة لشئون المساجد، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ومديري المديريات بشأن استعدادات الوزارة لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ.

ونظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرات لأعضاء البعثة المصرية من حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين أن ملخص أعمال الحج والعمرة الذي نشرته وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية يحقق الكفاية لمن أراد أن يتم النسك، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة وواعظات الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

الدكتور هشام عبد العزيز الدكتور محمد مختار جمعة حجاج بيت الله الحرام غرفة عمليات وزارة الأوقاف