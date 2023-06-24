زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يؤكد عودة مقاتليه لقواعدهم حقنا للدماء

أعلن زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، مساء اليوم السبت، أن مقاتليه الذين بدأوا الزحف إلى العاصمة الروسية موسكو مساء أمس الجمعة إثر تمردها على القيادة العسكرية الروسية، يعودون أدراجهم إلى قواعدهم حقنا للدماء الروسية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأوضح زعيم مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية في تسجيل صوتي بثه مكتبه: "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا حتى الآن من تجنب إراقة الدماء. لقد انطلقنا في 23 يونيو في مسيرة من أجل العدالة. وفي يوم واحد وصلنا إلى بعد 200 كيلومتر من موسكو."

كما تابع أنه: "طوال هذا الوقت، لم نسفك قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

وأضاف: "الآن هو الوقت الذي يمكن فيه إراقة الدماء. لذلك، وإدراكا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن دماء روسية ستراق على أحد الجانبين، فنحن ندير وجهة أرتالنا ونعود إلى المعسكرات الميدانية وفقا للخطة".

وجاء تصريح بريجوجين بعد إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أن زعيم "فاجنر" أبلغه، اليوم السبت، موافقته على "وقف تحركات" مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وأوضحت قناة الرئاسة البيلاروسية على "تلجرام" إن "يفجيني بريجوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو بوقف تحركات مقاتلي مجموعة فاجنر واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات".

وتابعت القناة أن الوساطة جرت بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واستمرت طوال اليوم.

كما أضافت "ما هو مطروح الآن مقبول تماما... لحل الوضع، مع ضمانات أمنية لمقاتلي فاجنر".

يشار إلي أن هذه الوساطة أتت بعدما اتسعت دائرة المواجهات بين مقاتلي "فاجنر" والقوات الروسية بعد ساعات من إعلان المجموعة التمرد المسلح.

واندلعت الخلافات بين زعيم تلك المجموعة العسكرية وقادة الجيش الروسي، منذ أشهر طويلة خلال المعارك الدامية في أوكرانيا، إلا أنها تحولت إلى اشتباكات مسلحة منذ مساء أمس الجمعة.