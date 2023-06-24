إنتر ميامي يكثف مفاوضاته مع قائد إسبانيا لاستكمال مثلث الأصدقاء

يكثف نادي إنتر ميامي الأمريكي، مفاوضاته مع قائد منتخب إسبانيا، المتوج منذ أيام ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا في النهائي بركلات الترجيح.

ويتطلع مسؤولو نادي إنتر ميامي، لحسم التعاقد مع الظهير الأيسر جوردي ألبا، الذي فسخ عقده مع برشلونة بالتراضي في الصيف الحالي، ليقترب من مزاملة صديقيه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، اللذان انتقلا بشكل رسمي لصفوف النادي الأمريكي في الميركاتو الصيفي الجاري في صفقتي انتقال حر.

وأكدت تقارير إعلامية، أن إنتر ميامي دخل في مفاوضات جادة مع ألبا من أجل ضمه للفريق في صفقة انتقال حر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إنتر ميامي الأمريكي يكثف مفاوضاته في الساعات الأخيرة من أجل إنهاء صفقة انتقال جوردي ألبا لصفوفه، وخطفه من أندية الدوري السعودي في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميامي يسعى لجمع مثلث الأصدقاء، وهو ثلاثي برشلونة السابق في الفريق، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بعدما نجح النادي الأمريكي في ضم الثنائي ميسي ثم بوسكيتس أمس الجمعة.

انضم جوردي ألبا (34 عامًا)، إلى برشلونة قادمًا من فالنسيا في عام 2012، وفاز مع البلوجرانا بلقب الدوري الاسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، و5 بطولات كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى 4 بطولات من كأس السوبر الإسباني.