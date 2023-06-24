بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء سوريين الجنسية، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي يستقلها 3 أشقاء سوريين، ودراجة نارية يستقلها شخصان، بسبب السرعة الزائدة على الطريق الدائري، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث دائري الفيوم اليوم عن إصابة 3 أشقاء سوريين الجنسية ومقييمين بمنطقة العبودي بالمسلة، وهم: يامس محمود أبو رية (25 سنة)، وسارة محمود أبو رية (22 سنة)، وإيناس محمود أبو رية (20 سنة)، كما أصيب مستقلا الدراجة النارية وهم شقيقان هيثم فتحي إبراهيم (25 سنة)، ورشاد فتحي إبراهيم (35 سنة)، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.