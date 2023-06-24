حزن ووجه شاحب.. أروى جودة تتلقى العزاء في والدها بالحامدية الشاذلية (فيديو)

ظهرت الفنانة أروى جودة بملامح حزينة ووجه شاحب مساء اليوم السبت، أثناء تلقيها العزاء في والدها بمسجد الحامدية الشاذلية.

وحرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء في والد الفنانة أروى جودة من بينهم الفنانة درة وزوجها وهشام ماجد والمنتج محمد حفظي وعمرو سلامة، وأشرف زكي وإيهاب فهمي.

ونشرت أروى تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت فيها: “عزاء والدي المغفور إليه بإذن الله السيد يحيى أحمد قاسم جودة في مسجد الحامدية الشاذلية اليوم السبت بعد صلاة المغرب.. نسألكم و الدعاء وقراءة الفاتحة فضلاً وليس أمراً” .

وكانت الفنانة أروى جودة، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم الصلاة على جثمان والدها بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة الجمعة وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.