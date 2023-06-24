الجيش السوداني: الدعم السريع حاولت الهجوم على قوات الاحتياطي بالخرطوم

أكدت القيادة العامة للجيش السوداني، اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع التي وصفها بـ"المتمرة" حاولت الإغارة على قوات الاحتياطي المركزي في معسكرات تقع في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال بيان صادر عن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، إن تلك المحاولات "تم دحرها جميعاً وتكبد العدو خسائر كبيرة تضمنت تدمير عدد من العربات وقتلى وجرحى".

وأضاف البيان: "قامت قواتنا في أمدرمان بعمليات تمشيط ناجحة وعمليات نوعية ببعض المناطق، كما قامت قواتنا بتوجيه عدد من الضربات بالخرطوم وغرب أم درمان وشمال بحري".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة السودانية ترصد كافة تحركات ونوايا قوات الدعم السريع مع كامل الجاهزية للتعامل الحاسم معها.