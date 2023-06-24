الخطيب يهدي رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه درع وعلم الأهلي

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، في حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة.

تأتي الزيارة فى إطار العلاقات الطيبة التي تربط الأهلي بكافة المؤسسات الرياضية في الوطن العربي.

حرص الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي، على تهنئة الكابتن محمود الخطيب بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وأهدى الكابتن الخطيب درع وعلم وتيشيرت الأهلي إلى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، فيما قام الضيف بإهداء الكابتن محمود الخطيب درع الاتحاد السعودي للكاراتيه.

يقيم المنتخب السعودي للكاراتيه معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، استعدادًا لدورة الألعاب العربية التي تقام بالجزائر ودورة الألعاب الآسيوية التي تقام بكوالالمبور.

والتقى المنتخب السعودي للكاراتيه مع فريق الكاراتيه بالنادي الأهلي في عدة لقاءات ودية أمس على صالة النادي بمدينة نصر، شهدت ندية وإثارة من جانب الطرفين.