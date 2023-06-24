خطة شبكة الشباب والرياضة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان

تحتفل شبكة الشباب والرياضة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يوم الاثنين الموافق 26 يونيو وذلك علي النحو التالي:

تطويع الفترة المفتوحة “النهار من أوله”.

الحديث عن هذا اليوم وأسباب اختيار الأمم المتحدة له والحديث عن اضرار المخدرات وطرق مكافحتها والحديث عن الاحصائيات الخاصة بالمدمنين حول العالم.

فترة مفتوحة بعنوان “مستقبلك بأيديك” وهذه الفترة تستضيف احد الأطباء عن اضرار المخدرات وانواعها وكيفية العلاج منها وكيفية الحفاظ علي شبابنا من خطر الإدمان والدور الذي تقوم به الدولة ومؤسساتها في علاج المدمنين بالمجان وفي سرية تامة.

فترة مفتوحة بعنوان “جرس انذار”.

تستضيف احد أساتذة علم النفس او الطب النفسي للحديث عن سبب اتجاه بعض الشباب الي ادمان المخدرات وكيفية تعرف الاب والام علي وجود ابن مدمن في البيت وكيفية مساعدته في الخروج من محنة الإدمان والتهيئة النفسية للشباب لمواجهه خطر الإدمان.