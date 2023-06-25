اليوم.. المنتخب الأوليمبي يبدأ مشوار حلم أولمبياد باريس 2024

يخوض اليوم الأحد، المنتخب الأوليمبى، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، مباراة مع نظيره النيجر فى ضربة البداية ببطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، والتى يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى الأولمبياد بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، بينما يتنافس المنتخب فى مجموعة قوية تضم منتخبات مالي والنيجر والجابون فى كأس الأمم الأفريقية التى تجرى بالمغرب فى الفترة من ٢٤ يونيو الجاري إلى ٨ يوليو المقبل، فيما تضم المجموعة الثانية المغرب وغانا والكونغو وغينيا.

رفع الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف المنتخب، استعدادا لأولى مبارياته بمدينة طنجة الساعة ٨ مساء اليوم.

واطمأن ميكالي على جاهزية لاعبيه ووضح مدى استيعاب اللاعبين لواجباتهم وتنفيذ واجباتهم بكل دقة، وطالبهم بسرعة حسم نقاط المباراة في النصف ساعة الأولى لرفع الضغوط على اللاعبين خاصة أن المباريات الافتتاحية هامة جدا في مشوار الفريق.

ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة الأفريقية على ملعبين في المغرب، هما ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط، وملعب "طنجة الكبير" في مدينة طنجة وهو يطلق عليه أيضا ملعب "ابن بطوطة".

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الأوليمبي المصري مباراته اليوم بتشكيل مكون من حمزة علاء في حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد أشرف، في خط الوسط الرباعي محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، بينما يقود خط الهجوم الثنائي محمود صابر وأسامة فيصل.

وتواصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة، مع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب الأوليمبى للاطمئنان على بعثة المنتخب بالمغرب قبل المشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة للأوليمبياد.