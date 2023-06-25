اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي رئيس وزراء الهند

يعقد رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودى» جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد.

ووصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى مصر أمس ولمدة يومين حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما يبحث مودي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأُجريت مراسم استقبال خاصة لرئيس وزراء الهند بمطار القاهرة حيث كان في مقدمة مستقبلي رئيس وزراء الهند الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس وزراء الهند لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي حيث تم عقد مائدة مستديرة.

كما يتضمن برنامج رئيس وزراء الهند لقاء مع الجالية الهندية.

كما من المقرر أن يلتقي أيضا م الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فضلا عن لقاء مع قادة الفكر المصريين.

كما من المقرر أن يزور رئيس الوزراء مسجد الحاكم بأمر الله كما سيزور أيضًا مقبرة هليوبوليس الحربية لتكريم الجنود الهنود الذين قدموا التضحية الكبرى في سبيل مصر خلال الحرب العالمية الأولى.