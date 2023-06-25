الليلة.. الأهلي يخشى مفاجآت منتخب السويس في دور الـ32

يخوض في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة دور ٣٢ من بطولة كأس مصر في نسخته الحالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ حيث يستضيف فريق منتخب السويس على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي إلى الفوز في تلك المباراة تجنبا لمفاجآت كأس مصر، وهو ما شدد عليه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي طالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والعرق من أجل الحفاظ على لقب كأس مصر الذي توج به المارد الأحمر في النسخة الماضية على حساب نادي بيراميدز.

كولر عقد اجتماعا مع اللاعبين تحدث معهم عن أهمية تلك المباراة كونها لا مجال فيها للتعويض، وأن الفوز يؤهل الأهلي لدور الستة عشر، مشددا عليهم اللعب بكل جدية وصرامة والابتعاد عن الدلع أو الاستهتار، محذرا من مفاجآت كأس مصر، وهدد المقصرين بعقوبات قوية سواء مادية أو فنية، حيث يرغب المدير الفني السويسري في الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، لذلك يتعامل مع كافة اللقاءات على محمل الجد.

ومن المنتظر أن يدفع المدير الفني في تلك المباراة بعدد من العناصر البديلة والتي لم تنل فرصة اللعب بشكل أساسي في الفترة المقبلة، لا سيما وأن المارد الأحمر تنتظره مباريات مهمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ويرغب في الفوز بها من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي، حيث يحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز في أربع مباريات من أصل تسعة لضمان التتويج الرسمي.

وقرر مارسيل كولر تطبيق عملية تدوير بين اللاعبين في تلك المباراة، ومنح الفرصة للاعبين الذين لم يشتركوا بشكل أساسي في المباريات السابقة، على أن يترك بعض العناصر الأساسية في صفوف الفريق خوفا من عدم التفاهم بينهم أو تغيير الأداء بشكل لا يرضي الجماهير، المدرب الأهلاوي يرغب في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين الذين لعبوا عددا كبيرا من المباريات في الموسم الحالي.

وطلب كولر من اللاعبين ضرورة نسيان أفراح الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للتركيز في المرحلة المقبلة من المباريات، والتي تشهد المشاركة في عدد من البطولات منها الدوري المصري واليوم كأس مصر، وفي شهر أغسطس بطولة السوبر الأفريقي، فشدد على ضرورة نسيان ما حدث خلال الفترة الراهنة وأن الاحتفال الأكبر سيكون بعد الفوز بكل بطولات الموسم الحالي، وهو ما يسعى إليه بكل قوة.