رئيس الأركان الأمريكي يلغي زيارة للشرق الأوسط لمتابعة الأحداث في روسيا

ألغى الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، رحلة إلى الشرق الأوسط لمتابعة الأحداث في روسيا، التي شهدت تمرد مسلح من قبل مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية ضد القوات الروسية، وفق ما ذكرت "رويترز" نقلا عن ممثل ميلي.

وأفادت "رويترز" نقلا عن متحدث عسكري أمريكي كبير قوله: "ألغى مارك ميلي، رحلة كانت مقررة إلى الشرق الأوسط اليوم السبت لمتابعة الأحداث في روسيا."

وقبل قليل، أعلن المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.