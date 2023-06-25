مبيت| «المدرب الأصلع» يحقق الإنجازات مع الأندية والمنتخبات

أثبتت بعض الدراسات في الفترة الأخيرة، أن الرجل الأصلع أكثر نضجًا وذكاءً وصدقًا ووسامة عن نظيره صاحب الشعر الكثيف، ولكن في عالم كرة القدم أصبح المدرب الأصلع صاحب إنجازات عديدة ويسجل اسمه في سجلات تاريخ اللعبة في الآونة الأخيرة، امتدادًا لما حققه الفرنسي زين الدين زيدان بحصده 3 بطولات دوري أبطال أوروبا متتالية مع ريال مدريد الإسباني في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

كما أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي بات أول مدرب أصلع يحرز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه الحالي وذلك في عام 2018، بحسب موقع «سكواكا فوتبول» الشهير.

الركراكي

ومن ضمن النجاحات التي حققها المدرب الأصلع في الفترة الأخيرة، قيادة وليد الركراكي، منتخب المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم قطر 2022، عندما قاد منتخب بلاده لاحتلال المركز الرابع بالمونديال، بعد تخطيه العديد من المنتخبات القوية، مثل بلجيكا، إسبانيا، والبرتغال، ليصبح أول مدرب عربي في التاريخ يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، بالرغم أنه تولى مسؤولية المهمة الفنية لأسود الأطلس قبل أقل من 100 يوم من مباراته الأولى في المونديال، إلا أنه نجح في كتابة التاريخ بوصول أول منتخب عربي وأفريقي لنصف نهائي البطولة العالمية.

سباليتي

ومن العلامات القوية التي تركها المدرب الأصلع، هي اهتزاز مدينة نابولي، حينما توج فريق الجنوب بلقب بطولة الدوري الإيطالي للموسم المنقضي 2022-2023، وذلك بفضل المخضرم لوتشيانو سباليتي الذي أحضر الإسكوديتو الغائب منذ 33 عامًا عن خزانة النادي لجماهير نادي نابولي، المتعطشة لحصد البطولة المحلية منذ عام 1990 منذ عهد الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، ليستطيع سباليتي صناعة نجوم كبار من أسماء صغيرة تتهافت عليها الأندية الكبرى في الوقت الحالي، بعد التتويج بالكالتشيو بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، وحسم اللقب قبل نهاية الموسم بـ5 جولات.

تين هاج

وبعد بداية مخيبة للآمال، نجح الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في العودة بفريقه لمنافسات دوري أبطال أوروبا مجددًا، بعدما خطف البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة لكأس ذات الأذنين في الموسم المقبل من نظيره ليفربول، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأهل رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، وبالتالي يعود إلى البطولة الأقوى في أوروبا بعد موسم واحد شارك فيه في بطولة الدوري الأوروبي، ليفلح تين هاج في التأهل الأوروبي رغم أن الفريق ينقصه العديد من العناصر المميزة.

فينشينزو إيتاليانو

واستمرارًا لإنجازات المدرب الأصلع، فإن فينشينزو إيتاليانو تأهل رفقة فريق فيورنتينا الإيطالي لنهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023 لأول مرة في تاريخ النادي، الذي واجه وست هام يونايتد الإنجليزي في المباراة النهائية من النسخة الثانية للبطولة.

جوارديولا

الجميع حول العالم، يعلم أن بيب جوارديولا، أحد أفضل المدربين على مر التاريخ، وأحد أشهر المدربين الصلع في العالم كما أنه صاحب فلسفة تدريبية كروية صنعت الفارق في العصر الحالي، لكنه حقق إنجازًا تاريخيًا خلال الموسم المنصرم، بحصده الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا)، ليحقق الحلم الغائب عن مانشستر سيتي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، الذي كافح له النادي كثيرًا لمعانقته.

موسيماني

أما عن بيتسو موسيماني الذي حصل مع الأهلي على لقبين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، فإن المدرب الجنوب أفريقي سجل اسمه في سجلات تاريخ الدوري السعودي، عندما قاد أهلي جدة في الصعود والعودة مجددًا لدوري روشن السعودي بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى بعام واحد، كما حقق لقب دوري يلو السعودي في إنجاز شخصي، قبل رحيله وتولي المهمة الفنية لفريق الوحدة الإماراتي.

دي لا فوينتي

ومنذ أيام قليلة، ظفر لويس دي لا فوينتي، بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثالثة، بعدما قاد صاحب الـ62 عامًا، منتخب إسبانيا للتغلب على كرواتيا في النهائي بركلات الترجيح وقبله المنتخب الإيطالي في نصف النهائي بنتيجة 2-1، ليحرز دي لا فوينتي اللقب الأول في تاريخ الماتادور الإسباني من هذه البطولة.

طارق مصطفى

أما على المستوى المحلي، بزغ نجم المدرب المصري طارق مصطفى، المدير الفني لفريق أولمبيك آسفي، في بطولة الدوري المغربي بعدما قاد فريقه لإنجاز تاريخي بالتأهل لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمشاركة في بطولة أفريقية لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك باحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المغربية، وذلك متفوقًا على أندية لها شأن كبير في البطولة، مثل الرجاء ونهضة بركان.