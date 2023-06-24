مصدر بالزمالك يكشف حقيقة توقيع سيف جعفر لبيراميدز

يسعى سيف فاروق جعفر، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، للوصول إلى اتفاق مع إدارة بيراميدز بعد التوقيع على عقود الانتقال للفريق بداية من الموسم المقبل، قبل التوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن اللاعب لم يوقع على عقود التجديد مع الزمالك، خلال جلسته مع المستشار مرتضى منصور، رغم الاتفاق على كافة التفاصيل، خوفًا من التعرض للإيقاف، بعد التوقيع لبيراميدز في وقت سابق

ويسعى سيف فاروق جعفر، بجانب إدارة الزمالك، لاسترداد العقود التي وقع عليها لصالح بيراميدز، بعد توصل اللاعب لاتفاق مرضي مع إدارة القلعة البيضاء، والاتفاق على تمديد التعاقد.

وفجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مفاجأه سيف فاروق جعفر وقع لمدة 4 سنوات مع بيراميدز بشكل نهائي».