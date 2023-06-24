الولايات المتحدة تؤجل إصدار قرارات ضد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية

كشف مصدر أمريكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستؤجل فرض عقوبات جديدة على مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية حتي لا تبدو وكأنها منحازة لصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تمرد "فاجنر" المسلح.

وأوضح المصدر الذي اطلع على حيثيات هذا التأجيل: "لا تريد أمريكا أن تبدو وكأنها تنحاز إلى أي جانب في هذا الأمر".

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت، يوم الثلاثاء، بصدد الإعلان عن أسماء جديدة قالت عنهم إنهم من قطاع أعمال معدن الذهب التابع لـ"فاجنر" في إفريقيا، بما في ذلك عملية التنقيب التي أطلقتها المجموعة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بحسب ما أفاد المصدر للصحيفة.

وقبل قليل، أعلن المكتب الصحفي لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عن قبول مؤسس مجموعة "فاجنر" يفجيني بريجوجين، اقتراح لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.