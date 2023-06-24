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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا : فتح 38 مجزراً لذبح الأضاحى مجانا بجميع المراكز

فتح مجازر للأضاحى
فتح مجازر للأضاحى بجميع مراكز محافظة المنيا
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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن فتح 38 مجزرا ً حكوميا ً بجميع مراكز المحافظة لذبح الأضاحى مجانا ، ففى المنيا 5 مجازر هى :
( المنيا العمومى _ نزلة حسين _ المطاهرة البحرية _ تله _ صفط الخمار)، سمالوط 4 مجازر هى : ( سمالوط _ البيهو _ قلوصنه _ دير جبل الطير)، مطاى 2 مجزر : ( مطاى _ منبال )،  بنى مزار 4 مجازر هى : ( القيس _ طمبو _ صفط ابو جرج _ صندفا)،  مغاغة 4 مجازر هى : (مغاغة _ ابا الوقف _ شارونة _ طنبدى)، العدوة 4 مجازر هى : ( العدوة _ البسقالون _عطف حيدر _ الشيخ مسعود)، ابوقرقاص 3 مراكز هى : (ابوقرقاص العمومى _ اتليدم _ بنى عبيد)، ملوى 10 مجازر هى : (ملوى العمومى _ المحرص _ تونه الجبل _ قلندول _ ابشدات _ البرشا _ الروضة _ تندة _ دروة _ نواى)، ديرمواس 2 مجزر : (ديرمواس العمومى _ دلجا).

وأكد محافظ المنيا جاهزية تلك المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم مع الالتزام بمراعاة الشروط و القواعد الصحية والبيئية اللازمة .

وشدد على تكثيف الحملات الرقابية لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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