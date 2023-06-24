بالفيديو.. «كتلة الحوار»: حل كل الأزمات بالانفتاح

قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني: إن الحوار الوطني هو جسر العبور من شرعية القوة لـ قوة الشرعية، موضحا أن كتلة الحوار هدفها الخروج بحلول جذرية لأي مشكلة.

وأضاف عادل خلال ندوته في البوابة نيوز، أن حل كل الأزمات يكون بالانفتاح، مشيرا إلى أن الانفتاح هو خروج قوي من أي أزمة، وأن من يروج لثورة أخرى بسبب التداعيات لا يدرك خطورة الموقف.

وتابع أن الدولة تدرك قيمة الحوار؛ لافتا إلى أن أولى الخطوات تتمثل فى الحوار الوطني وهو نقطة هامة في حل أي أزمة.

وأكد عادل أن هناك حلولًا كثيرة وطروحات في أجندة الحوار وأنه بمثابة الجسر، موضحا أن كتلة الحوار هدفها الخروج بحلول جذرية لأي مشكلة.