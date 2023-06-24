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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. مروان حمدي يقود هجوم المصري أمام فيوتشر في نصف النهائي

مروان حمدي
مروان حمدي
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أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لمواجهة فيوتشر، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة، في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد الجيش ببرج العرب. 

يقود مروان حمدي، هجوم المصري البورسعيدي، بجانب عبدالرحيم دغموم وعبداللطيف جريندو، في التشكيل الذي يأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت  .

 

خط الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عمرو موسى وعمرو سعداوي.

 

خط الوسط: إيزي ايميكا، زياد كمال- إلياس الجلاصي.

 

خط الهجوم: محمد جريندو، ، عبد الرحيم دغموم- مروان حمدي.

تشكيل المصري

فيما جاء على دكة بدلاء المصري كل من: محمود جاد، أسامة الجزار، حسن علي، عماد بوبكر، محمد دبش، أحمد عماد، حسام جريشة، عبده يحيى وفرانك ايتوجا.

ميمي عبد الرازق المصري البورسعيدي فيوتشر