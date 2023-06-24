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السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا

الإمارات
الإمارات
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أكدت دولة الإمارات أنها تتابع، بقلق بالغ، التوترات الأخيرة في روسيا الصديقة، الناجمة عن تمرد في القوات العسكرية، والذي يهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) اليوم السبت موقف دولة الإمارات الداعي إلى ضرورة الالتزام بالتهدئة وضبط النفس، مشيرة الى ضرورة المحافظة على وحدة واستقرار روسيا الاتحادية؛ بما يحقق الامن والازدهار لشعبها الصديق.

الامارات روسيا القوات العسكرية تمرد الامن والازدهار