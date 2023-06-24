ماركا: جوارديولا يستهدف التعاقد مع أشرف حكيمي

قالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، إن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن «جوارديولا» يُريد تعزيز مركز الظهير الأيمن، مع اقتراب رحيل الإنجليزي كايل ووكر، إلى بايرن ميونخ الألماني، ورفضه استمرار جواو كانسيلو، بعد انتهاء فترة إعارته مع العملاق البافاري.

بدأ «حكيمي» مسيرته في ريال مدريد الإسباني، وانتقل معارًا إلى بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن يذهب إلى إنتر ميلان الإيطالي بمبلغ ٤٠ مليون يورو، ثم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، فى صيف ٢٠٢١ قادمًا من «النيراتزوري» بمبلغ ٦٠ مليون يورو.