بطل العالم 2018 يزامل رونالدو في النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي النصر السعودي يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي منتخب فرنسا المتوجين ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وأفادت التقارير أن إدارة نادي العالمي، تأمل في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتد عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2026، بعدما أعلن النادي الإسباني تفعيل بند شراء بطل العالم 2018 من برشلونة، حيث لعب للفريق الكتالوني موسمين على سبيل الإعارة.

ويوجد في عقد جريزمان مع الأتلتي شرطًا جزائيًا يقدر بـ25 مليون يورو، وقد يزامل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بداية من الموسم المقبل في النصر السعودي.

جريزمان

ووفقًا لشبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فإن النصر السعودي يدرس بشكل جاد إمكانية التعاقد مع أنطوان جريزمان هذا الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضين السعوديين، عقدوا اجتماعًا مع ممثلي جريزمان في لندن خلال الأيام الأخيرة، لمعرفة مدى إمكانية انتقال اللاعب لصفوف العالمي.

وأوضحت أن أتلتيكو مدريد قد يحاول التخلص من جريزمان صاحب الـ32 عامًا، بسبب معاناتهم من صعوبات اقتصادية، حيث يمكنهم التخلص من راتبه الكبير، على أن يساعدهم ذلك بشكل كبير في الميركاتو الصيفي الحالي.