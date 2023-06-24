تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين استعدادًا للمحلة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة فاركو أمس في كأس مصر تدريبات استشفائية خلال مران اليوم السبت استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وخاضت المجموعة الأساسية فقرة تدريبات داخل مجمع الصالات عبارة عن إطالات وفك عضلات، ولم يشارك اللاعبون في تدريبات الكرة لتفادي تعرضهم للإجهاد عقب المشاركة في لقاء الأمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء أمس ، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة .