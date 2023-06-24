اقرأ غدا في "البوابة".. تمرد فاجنر.. بوتين يتهم بريجوجين بخيانة موسكو

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 25 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تمرد فاجنر.. بوتين يتهم بريجوجين بخيانة موسكو.. أوامر للجيش بالتحرك ضد المجموعة شبه العسكرية بعد استيلائها على روستوف

تضييق الخناق على نظام المرشد.. «جوجل بلاى» يحذف تطبيقات إيرانية تستخدم فى التجسس على المواطنين

طيارو أوكرانيا للغرب: نريد «F-16» لمواجهة الهيمنة الروسية

أفغانستان فى مواجهة المجهول.. الاستبداد والإرهاب يهددان حكم «طالبان».. وانهيار الاقتصاد يعجل بالنهاية

اليوم.. المنتخب الأوليمبى يبدأ مشوار حلم 2024 أوليمبياد باريس

هيمنة خطيرة.. كوريا الشمالية تتوعد برد «أكثر قوة» على تصريحات بلينكن

الحجز على إيرادات النفط يهدد بإشعال الصراع فى ليبيا

مدبولى يستقبل مودى.. وبرنامج حافل يتضمن لقاء مفتى الجمهورية وقادة الفكر