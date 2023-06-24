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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق علي تمرد مجموعة "فاجنر"

علم روسيا
علم روسيا
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علقت السفارة الروسية لدي القاهرة في بيان لها عبر حسابها علي "فيسبوك" علي تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية في روسيا، وقالت: "إن خطوات مجموعة المغامرين المسلحين الذين قاموا بعصيان لن تدمر وحدة الشعب الروسي المتحد حول الرئيس فلاديمير بوتين."

وأضافت: " يمكن لأصدقاء روسيا المصريين أن يتأكدوا من أن بلادنا ستتغلب على أي صعوبات وستظل شريكا مخلصا لمصر والعالم العربي بأسره وجميع دول أفريقيا. "

وتابعت: "سنواصل الدفاع بحزم في الساحة الدولية، بما في ذلك في ساحة المعركة مع النازيين الجدد الأوكرانيين وأسيادهم الغربيين، ليس عن مصالحنا الخاصة فحسب بل عن تطلعات كل من لا يقبل إملاءات الغرب، الذي حاول إخضاع الأقاليم والبلدان الأخرى عن طريق إثارة المشاكل الاقتصادية وعدم الاستقرار الداخلي بشكل مقصود."

روسيا فاجنر السفارة الروسية لدي القاهرة