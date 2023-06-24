نيابة أكتوبر تصرح بدفن جثامين شخصين بعد مصرعهما في انقلاب سيارة

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثامين شخصين لقوا مصرعهم مصرعهما في حادث إنقلاب سيارة أسفل كوبري السياحي بطريق الفيوم اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية ل ٨ آخرين أصيبوا في ذات الحادث تمهيدا لسؤالهم حول التفاصيل، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفل كوبري السياحي بطريق الفيوم اتجاه الرماية بمدينة 6 أكتوبر.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، و بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بالطريق المشار إلية انقلب ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

