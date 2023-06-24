"بريجوزين" يوافق على إيقاف تمرد فاجنر.. وبدء إلغاء التصعيد بعد وساطة لوكاشينكو

وافق رئيس شركة فاجنر الخاصة اليوم السبت، على وقف التمرد بعد وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتينك) الروسية - على نشرتها الإنجليزية - أن الرئيسين فلاديمير بوتين ولوكاشينكو تحدثا عبر الهاتف اليوم السبت؛ لمناقشة الوضع في جنوب روسيا، حيث شن رئيس فاجنر يفجيني بريجوزين تمردا مسلحا أمس الجمعة، بعد اتهام الجيش الروسي بمهاجمة رجاله. ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأخيرة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية البيلاروسية مساء السبت أن بريجوزين وافق على وقف تقدمه نحو موسكو بعد جهود وساطة بقيادة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتم الاتفاق مع بوتين على محادثات لوكاشينكو مع بريجوزين، التي قيل إنها امتدت طوال /السبت/.

وقال التقرير "نتيجة لذلك، اتفقت الأطراف على عدم جواز شن مذبحة دموية على الأراضي الروسية. ووافق بريجوزين على اقتراح الرئيس لوكاشينكو بوقف تحركات قوات فاجنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".