فرنسا تحذر مواطنيها من التنقل داخل روسيا

دعت فرنسا، اليوم السبت، جميع مواطنيها الموجودين في روسيا لتجنب التنقل داخل البلاد، حيث تتعامل السلطات الروسية هناك مع تمرد مسلح أعلنت عنه مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في منشور على موقعها الإلكتروني إنه "نظرا للوضعين العسكري والأمني المتقلبين بحدة، فضلا عن القرار الذي اتخذ بفرض نظام مكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق معينة من روسيا، فإن أي تنقل في هذا البلد هو أمر لا ينصح به رسميا".

يشار إلى أنه على خلفية محاولة التمرد المسلح المذكور، حذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية من أي تلميحات إلى احتمال استخدام الوضع الروسي الداخلي لتحقيق أهدافها المعادية لموسكو، وفقا لـ"روسيا اليوم".