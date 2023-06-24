نتيجة مناظرة النيابة لجثتي عامل وزوجته قتلا علي يد شقيقه

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام عامل بقتل شقيقه وزوجته بسبب خلافات أسرية بينهم.

أمرت النيابة بتشريح جثماني المتوفين وإعداد تقرير بذلك لبيان الإصابات التي أدت لوفاتهم.

تبين من خلال مناظرة النيابة للجثمانين أن الأولي لعامل في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطعنة نافذة في الصدر والظهر وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم، وكذلك الجثة الثانية لزوجته في نفس العمر مصابة بطعنة في الصدر.

وصرحت النيابة بدفن الجثمانين فور الإنتهاء من تشريحهما، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال عامل وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد وتوفيا خلال محاولات إسعافهما ومقيمين بدائرة القسم؛ وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عامل وزوجته وباجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأول بسبب خلافات أسرية.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

