ads
السبت 24 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بلينكن يبحث هاتفيا الوضع في روسيا مع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

بلينكن
بلينكن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الوضع في روسيا.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلينكين تحدث اليوم مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ لمناقشة الوضع الحالي في روسيا، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية. 
وجدد بلينكين التأكيد على أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير. وستبقى الولايات المتحدة على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع.

وزير الخارجية الامريكي روسيا دول مجموعة السبع