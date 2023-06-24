بلينكن يبحث هاتفيا الوضع في روسيا مع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الوضع في روسيا.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن بلينكين تحدث اليوم مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ لمناقشة الوضع الحالي في روسيا، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.

وجدد بلينكين التأكيد على أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير. وستبقى الولايات المتحدة على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع استمرار تطور الوضع.