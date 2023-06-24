الأردن يطالب مواطنيه في روسيا بأخذ الحيطة والحذر

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنها تتابع منذ أمس الجمعة، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا في ظل التطورات الجارية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن السفارة الأردنية في موسكو، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها، تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

ودعا المجالي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /السبت/، المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك، وعدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة مع السفارة الأردنية في موسكو.