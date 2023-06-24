العالمي للسياحة: 39 مليار يورو أرباح متوقعة لليونان في 2023

كشفت أحدث أبحاث التأثير الاقتصادي (EIR) الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، عن أن قطاع السياحة اليوناني من المتوقع أن يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام الجاري.

وفي تقرير نشره المجلس اليوم، أكد أنه من المتوقع أن يساهم القطاع بـ 39.2 مليار يورو في الاقتصاد اليوناني، وهو أقل بنسبة 4 % فقط من أعلى مستوى قبل الوباء البالغ 40.8 مليار يورو في عام 2019، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن يخلق قطاع السفر والسياحة اليوناني أكثر من 17000 وظيفة في عام 2023، ليصل إلى ذروة مستوى التوظيف البالغ 820 ألف وظيفة التي شوهدت في عام 2019 قبل اندلاع الوباء.

وزادت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في 2022 بنحو (38.2 %) لتصل إلى حوالي 38 مليار يورو، والتي تمثل 18.5 % من الاقتصاد اليوناني، وعلاوة على ذلك، شهد القطاع خلق 5000 وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى ما يقرب من 800000 وظيفة على مستوى الدولة، ويشير هذا إلى اتجاه إيجابي من حيث خلق فرص العمل في قطاع السفر والسياحة اليوناني.

كما سلط التقرير الضوء على أن القطاع استعاد 82 % من الوظائف التي فقدها خلال الوباء، وشهدت اليونان عودة المسافرين الدوليين العام الماضي، حيث احتلت المملكة المتحدة وألمانيا وبلغاريا مكان الصدارة كمصدر رئيسي للوافدين الدوليين. وتشير البيانات إلى أن هذه البلدان استحوذت على 14 % و 14 % و 10 % من الزوار الدوليين لليونان على التوالي.

كشفت البيانات أنه في العام الماضي، على الرغم من تحقيق نمو سنوي كبير، فإن عدد المسافرين الوافدين إلى اليونان انخفض قليلاً عن مستويات ما قبل الوباء، حيث وصل إلى ما مجموعه أكثر من 30 مليون.

وأشار تقرير WTTC إلى أنه في عام 2022، ساهم إنفاق الزوار الدوليين بشكل كبير في الاقتصاد الوطني بمقدار 19.1 مليار يورو، مما يمثل نموًا سنويًا يزيد عن 56 %، مما يشير إلى انتعاش قوي من حيث عائدات السياحة.

اليونان هي إحدى الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا، وتظهر البيانات بوضوح أن المسافرين يتجهون إلى الوراء بأعداد كبيرة.

وقالت جوليا سيمبسون، رئيسة المجلس العالمي، إن اليونان اتخذت موقعًا رياديًا خلال الوباء، ووفقًا لتوقعات المجلس، سوف يواصل قطاع السياحة والسفر في اليونان زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول عام 2033، من المتوقع أن تساهم الصناعة بمبلغ 57.2 مليار يورو، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع (23.6 %) الاقتصاد اليوناني.

وفيما يتعلق بالتوظيف، على مدى العقد المقبل، تشير التوقعات إلى أن قطاع السفر والسياحة يمكن أن يوظف أكثر من 1.02 مليون شخص في جميع أنحاء اليونان.